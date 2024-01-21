Bilecik\'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Osmangazi Mahallesi Mezbahayolu Caddesi ile Sever Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Sever Sokak üzerinde seyir halindeki İbrahim Enes B. idaresindeki 54 TA745 plakalı otomobil ile Mezbahayolu Caddesinde seyir halindeki Seyit Ahmet D. idaresindeki 45 PC 6751 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra 45 PC 6751 plakalı yolcu olarak bulunan Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK