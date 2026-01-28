Başkan Subaşı\'ndan Bilecik\'e nefes aldıracak kritik gündem

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı,, kent merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayan alternatif yol çalışmasının büyük önem taşıdığı söyledi.

2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik'in trafik sorununa kalıcı çözümler üretecek önemli projeler Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gündeme getirildi.

Başkan Subaşı, kent merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayan alternatif yol çalışmasının Bilecik açısından taşıdığı önemi kurul üyeleriyle paylaştı. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinin, şehir yaşamına rahat bir nefes aldıracağı ifade edildi. Başkan Subaşı, ulaşım projelerinin ilerleyebilmesi için ilgili tüm kurumların sürece destek vermesinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyon ve ortak akıl vurgusu yaptı. - BİLECİK