Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem

Başkan Subaşı\'ndan Bilecik\'e nefes aldıracak kritik gündem
28.01.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 2026 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kent merkezinin trafik yükünü hafifletecek çevre yolu projeleri hakkında bilgi verdi. Hürriyet Mahallesi'ni kapsayan alternatif yol çalışmasının önemini vurguladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı,, kent merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayan alternatif yol çalışmasının büyük önem taşıdığı söyledi.

2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik'in trafik sorununa kalıcı çözümler üretecek önemli projeler Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gündeme getirildi.

Başkan Subaşı, kent merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayan alternatif yol çalışmasının Bilecik açısından taşıdığı önemi kurul üyeleriyle paylaştı. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinin, şehir yaşamına rahat bir nefes aldıracağı ifade edildi. Başkan Subaşı, ulaşım projelerinin ilerleyebilmesi için ilgili tüm kurumların sürece destek vermesinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyon ve ortak akıl vurgusu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Trafik, Subaşı, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:54:41. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e nefes aldıracak kritik gündem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.