Bilecik'te Trafik ve İlk Yardım Setleri Üreten Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik ve İlk Yardım Setleri Üreten Fabrikada Yangın Çıktı

Bilecik\'te Trafik ve İlk Yardım Setleri Üreten Fabrikada Yangın Çıktı

Bilecik'te bulunan Proles Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. isimli fabrikanın boyahane bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. İşçiler fabrikadan tahliye edildi.

12.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
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Bilecik'te trafik ve ilk yardım setleri üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde trafik ve ilk yardım setleri üreten Proles Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. isimli fabrikanın boyahane bölümünde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu hemen 155'e bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında fabrika içinde çalışan işçiler dışarı tahliye edilirken, yangında hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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