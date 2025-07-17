Bilecik\'te Trafo Patlaması ve Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bilecik'te bir trafoda meydana gelen patlama ve ardından meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi muhtarlığı yanında bulunan trafodan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar evlere dönüşürken, küçük küçük patlamalar yaşandı. Yaşanan bu patlamalarda vatandaşlar korku dolu anlar yaşanırken, alevlere Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, trafoda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK