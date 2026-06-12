Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
12.06.2026 11:00
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Bozüyük'te yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ve terazi ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliğimizce gerçekleştirilen operasyonda 1 ikamet, 1 araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıstan 1'i gözaltına alınırken, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emine Say Emine Say:
    bu tür operasyonlar devam etmeli toplumun güvenliği için önemli çalışmalar yapıldığı görülüyo ama tabii sürekliliği olması lazım 0 0 Yanıtla
  • Nezih Çekerek Nezih Çekerek:
    hep operasyon hep gözaltı ama sonra ne oluyo hiç duymuyoz amk 0 0 Yanıtla
  • Aydemir Kibar Aydemir Kibar:
    güzel bi gelişme yani ama şey diyorum ben bunların ne kadar etkili olduğunu bilemiyorum açıkçası bu operasyonlar iyi de her gün yeni birisi çıkıyo sanki hiç bitmiyecek gibi geliyo bana ama yine de yapılması gerekli bir şey demek ki 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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