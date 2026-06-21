Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 adet aseton maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK