Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ikamet, 2 araç ile 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?