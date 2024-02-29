Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Bilecik\'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 11,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

29.02.2024 10:04
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Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 11,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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