BİLECİK (İHA) – Bilecik'te emniyet güçleri tarafından bir şahsın üst aramasında metamfetamin maddesi ile 2 adet ecstasy uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ekiplerince şüphelendikleri bir şahsı durdurarak, üst araması yaptı. Şahıs üst aramasında 0,77 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şahsın hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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