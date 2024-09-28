Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 30 öğrenci velisine 'NAR-KO Rehber Eğitimi' verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'Her şartta, her fırsatta uyuşturucuya hayır diyoruz' sloganı kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ekiplerce 'NAR-KO Rehber Eğitimi' verildi. Eğitimde toplum bireylerinin uyuşturucu madde ile hiç tanışmaması, uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve daha güçlü bir mücadele ortamı oluşturabilmek amaçlandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Uyuşturucuya Hayır Eğitimi - Son Dakika
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