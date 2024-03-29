Bilecik\'te vatandaşlar dolandırıcılık konusunda bilgilendiriliyor

3.Sayfa

Bilecik'te vatandaşlar dolandırıcılık mağduru olmamak için bilgilendiriliyor.

Bilecik Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından; Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı, İstiklal Mahallesi Muhtarlığı, Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği, Yeşilay, Kapalı Pazar ve 9 adet işyeri ziyaret edilerek 'Dolandırıcılık, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' hakkında bilgilendirme sağlandı.

Aynı zamanda Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında da vatandaşa bilgi veren ekipler 24 saat halkın yanında olduklarını ve güvenilir bir gelecek için hareket ettiklerini belirtti. - BİLECİK