Bilecik'te Vatandaşlar Siber Suçlar Hakkında Bilgilendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Vatandaşlar Siber Suçlar Hakkında Bilgilendiriliyor

Bilecik\'te Vatandaşlar Siber Suçlar Hakkında Bilgilendiriliyor

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1969 Bilecikspor - Yıldızspor 45 FK Bölgesel Amatör Lig müsabakasında 100 vatandaşı siber suçlar hakkında bilgilendirdi. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşların hayatının her anında, her alanında, her yerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yanlarında olacak.

09.03.2024 10:06  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi için vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1969 Bilecikspor - Yıldızspor 45 FK Bölgesel Amatör Lig müsabakasında; devre arasında ve sonunda 100 vatandaş siber suçlar hakkında bilgilendirildi. Broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Gencinden yaşlısına tüm vatandaşların hayatının her anında, her alanında, her yerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yanlarında olacak. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi kapsamında ekipler çalışmalarını büyük gayretle sürdürmeye devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Vatandaşlar Siber Suçlar Hakkında Bilgilendiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri iyice sertleşti Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana haberde Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana haberde Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Vatandaşlar Siber Suçlar Hakkında Bilgilendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement