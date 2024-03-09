Bilecik'te siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi için vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1969 Bilecikspor - Yıldızspor 45 FK Bölgesel Amatör Lig müsabakasında; devre arasında ve sonunda 100 vatandaş siber suçlar hakkında bilgilendirildi. Broşür dağıtımı gerçekleştirildi.
Gencinden yaşlısına tüm vatandaşların hayatının her anında, her alanında, her yerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yanlarında olacak. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi kapsamında ekipler çalışmalarını büyük gayretle sürdürmeye devam ediyor. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Vatandaşlar Siber Suçlar Hakkında Bilgilendiriliyor - Son Dakika
Tuzla Akfırat'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı. Sürücü, sosyal medyada o tehlikeli anları paylaştı. Şahsa, makas atmak, hız limitini aşmak ve trafik kurallarına uymamak gibi suçlardan toplam 14 bin 258 TL para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Elazığ'da yaşanan yoğun fırtına sonucunda Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe feribotunun kapağı suya düştü. İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, başka bir feribotun yardımıyla tahliye edildi.
30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları kapsamında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, iletişim kurdukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 2009 yılında evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde eşi tarafından saldırıya uğrayan Elbiren, hastaneye kaldırıldı. Elbiren'in avukatı, müvekkilinin öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirtti ve eşin tutuklanmasını talep etti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasından gelen N.Ç, kafasına taşla vurduktan sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı. Yaralanan C.G, hastaneye kaldırılırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
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