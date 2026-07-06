Bilecik'te Yangın Faciası Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın Faciası Eşiğinden Dönüldü

06.07.2026 21:27
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Bilecik'te kimliği belirsiz şahısların çıkardığı yangın, dolu tüp deposuna sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'te kimliği belirsiz şahısların çıkardığı iddia edilen ot yangını, içinde onlarca dolu tüpün bulunduğu depoya sıçramadan söndürüldü. Faciadan dönülen olayda yangın bölgesine giden tüm yollar trafiğe kapatılırken, zabıta ekipleri de çevrede geniş çaplı önlem aldı.

Yangın, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, tüp deposunun yakınında bulunan otlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, onlarca dolu tüpün yer aldığı deponun kullanılmayan dış kısmına sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan emniyet ve zabıta ekipleri, tüplerin patlama riskine karşı çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangın bölgesine giden tüm yollar araç trafiğine kapatılırken, alana giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın, dolu tüplerin bulunduğu ana depoya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dolu tüplerin olduğu bölgede soğutma çalışması yapıldı

Alevlerin deponun kullanılmayan kısmını yakmasının ardından itfaiye ekipleri içerideki dolu tüplerin yüksek ısıdan etkilenmemesi için uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangın maddi hasarla sonuçlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Yangın Faciası Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika

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