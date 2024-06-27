Bilecik'te Yangında Buğday Tarlası Tamamen Yandı - Son Dakika
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Bilecik'te Yangında Buğday Tarlası Tamamen Yandı

Bilecik\'te Yangında Buğday Tarlası Tamamen Yandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyünde çıkan yangında, yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlası tamamen zarar gördü. Köylülerin kendi imkanlarıyla müdahale edemediği yangına, itfaiye ekipleri ve orman işletmeye ait araçlarla müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

27.06.2024 10:06
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Bilecik'in Osmaneli İlçesi Soğcakpınar köyünde yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında tamamen yandı.

Yangın Osmaneli Soğcakpınar köyü köse Dere mevkiinde meydana geldi. Tarlalarında çalışırken çıkan yangını gören köylüler, kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangında 20 dönümlük bir buğday tarlası ve küçük bir ormanlık alan zarar gördü. Yangına müdahale etmek için Bilecik, Osmaneli ve Gölpazarı Orman İşletmeye ait 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 su tankeri, 60 yangın ekibi, Jandarma, ormancılar ile vatandaşlar çalıştı. Yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Yangında Buğday Tarlası Tamamen Yandı - Son Dakika
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