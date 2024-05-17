Bilecik'te Yardım Etmek İçin Duran Sürücü, Başka Bir Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika
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Bilecik'te Yardım Etmek İçin Duran Sürücü, Başka Bir Motosikletle Çarpıştı

Bilecik\'te Yardım Etmek İçin Duran Sürücü, Başka Bir Motosikletle Çarpıştı

Bilecik'te yol kenarında duran bir motosiklete yardım etmek isteyen sürücü, yardım sonrası yola çıktığı sırada başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

17.05.2024 10:50
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Bilecik'te yol kenarında duran bir motosiklete yardım etmek duran sürücü durduğuna pişman oldu. Yardım sonrası yola çıkan sürücü başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Mezbahane Yolu Sokak üzerinde seyir halindeki 34 CBA 389 plakalı motosiklet sürücüsü Anıl Can D., yok kenarında duran başka bir motosiklet sürücüsü görünce yardım etmek için durdu. Ardından YHT yönüne doğru tekrar yola çıkan 34 CBA 389 plakalı motosiklet sürücüsü Anıl Can D., karşı yönden gelen Deniz K. idaresindeki 11 ABY 080 plakalı başka bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yardım Etmek İçin Duran Sürücü, Başka Bir Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika

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