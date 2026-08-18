Bilecik'te Yol Çalışması Aracları Kuyruğa Soktu
Bilecik'te yol çalışması nedeniyle Eskişehir-Bozüyük karayolunda 3 km araç kuyruğu oluştu.
Bilecik'te yapımı devam eden yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir- Bozüyük kara yolu üzerinde yapımı devam eden yol çalışması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Trafik bu şeritte çalışma nedeniyle kontrollü bir şekilde Eskişehir istikametine verilerek tek şeride düşerken, Bozüyük çevre yolu girişine kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir araç kuyruğu meydana geldi.
Kaynak: İHA
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