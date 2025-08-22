Bilecik\'te Yüksek Gerilim Hattında Yangın Çıktı

Bilecik'te dün gece bir yüksek gerilim hattı altında çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Yeniköy ve Örenköy arasında bir yüksek gerilim hattı altında çıkan alevleri gören köylüler durumu hemen 112'ye bildirdi. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler kısa zamanda olay yerine varırken, anında müdahaleyle alevler söndürüldü. - BİLECİK