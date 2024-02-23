Bilecik'te Yüksek Öğrenim Yurdu İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te Yüksek Öğrenim Yurdu İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Bilecik\'te Yüksek Öğrenim Yurdu İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatında çalışan 22 yaşındaki Turgay Arık, üzerine düşen kalas sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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Bilecik'te Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatında çalışan işçinin kafasına kalas düşmesi sonucu sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Bilecik Merkez Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında bulunan Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatında çalışan 22 yaşındaki Turgay Arık, üst katlardan üzerine kalas düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptıkları müdahalede, Arık'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerin ardından Turgay Arık Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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