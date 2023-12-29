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Bilecik TOKİ Ortaokulu'nda öğretmen darp edildi, Türk Eğitim-Sen tepki gösterdi - Son Dakika
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Bilecik TOKİ Ortaokulu'nda öğretmen darp edildi, Türk Eğitim-Sen tepki gösterdi

Bilecik TOKİ Ortaokulu'nda görevli bir kadın öğretmen, öğrencisinin annesi tarafından darp edildi. Türk Eğitim-Sen, bu olaya tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'nın şiddete yönelik kanun teklifini yasalaştırması için adım atmasını istedi.

Bilecik TOKİ Ortaokulu\'nda öğretmen darp edildi, Türk Eğitim-Sen tepki gösterdi
29.12.2023 - 15:05,
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Bilecik TOKİ Ortaokulu'nda görevli kadın öğretmen öğrencisinin annesi tarafından darp edilirken, bu duruma Türk Eğitim-Sen tepki gösterdi.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde hizmet veren TOKİ Ortaokulu'nda görevli Fen Bilimleri Öğretmeni H. İ. bir kadın veli tarafından yaşanan tartışma sonrası darp edildi. Ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu olan öğretmen kadın veliden şikayetçi oldu.

Bu durum sonrası Türk Eğitim Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan tepkileri dile getirerek, "Bilecik merkez TOKİ Ortaokulu'nda bir öğretmeninize yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak, artık MEB'in de harekete geçmesini ve şiddete yönelik kanun teklifinin yasalaşması için adım atmasını bekliyoruz. Sorumluluk makamını işgal edenlerin gerekeni yapması için daha kaç öğretmenimizin mağdur olması ya da ölmesi gerekiyor. Yetmedi mi daha" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Şiddet, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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