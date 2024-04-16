Bilecik Valisi Şefik Aygöl: 2024 yılında yatırımlar için 439 milyon TL harcandı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yatırımlar için 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde 439 milyon 693 bin TL ile yüzde 21,64'lük bir harcama gerçekleştiğini söyledi.

2024 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'ndan yapıldı. Toplantı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla başladı. Vali Aygöl, 2024 yılında uygulanacak 225 adet proje yatırımının 8 milyar 641 milyon 889 bin TL olduğunu söyleyerek, "Dönem sonu itibariyle projelerden 17 adedi bitirilmiş, 123 adedinde çalışmalar devam etmektedir. 29 adedi ihale aşamasında, 56 tanesine de henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 8 milyar 641 milyon 889 bin TL'dir. 2024 yılında tahsil edilen ödenek toplamı ise 2 milyar 31 milyon 959 bin TL'dir. 2024 yılında yani 3 ay içerisinde 439 milyon 693 bin TL harcanarak yüzde 21,64'lük bir harcama gerçekleştirildiğini görmekteyiz" dedi. - BİLECİK