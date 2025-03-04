İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanıkların üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar verirken, tutuklu sanık Suat Toktaş'ın ise tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilirkişi Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?