Bilirkişi Davasında Beraat Kararı

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İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanıkların üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar verirken, tutuklu sanık Suat Toktaş'ın ise tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL