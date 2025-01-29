Bilirkişi Görüşmesinin İzinsiz Kaydı: Halk TV Soruşturması

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İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada sunucu Selek ve Barış Pehlivan'ın Savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen bir şahıs ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edilmişti.

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selek ve Asker, Savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Öte yandan şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle adı geçen şüphelilerin de ifadelerinin alınması amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği öğrenildi.

"Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti"

Öte yandan şüpheli Barış Pehlivan ile Seda Selek'i Savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Pehlivan ifadesinde, olay günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı için İBB'de bulunduğunu söyleyerek, "Toplantı bitiminde gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla kişinin telefon numarasını bulmak istedim. Bu sırada yanımda kanal yöneticisi Kürşat Oğuz da vardı. Konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Kürşat beyin gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu. Görüşmeler tamamen habere ulaşmam maksadıyla yapılmıştır, yapmış olduğu bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirme amacı taşımamaktadır" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti"

Şüpheli Selek ise ifadesinde, "Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunu yayına alacakları söylendi ve yayına verildi. Benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Kaydın yayınlanmasından önce konuklarla yapılan konuşmalarda ise söz konusu bilirkişiyi etkileme veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir beyanım olmayıp programda gelişen harici gündem nedeniyle bu yönde daha önceden yapılmış bir hazırlık da yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti. Muhtemelen farklı bir saatte açıklama yapılsaydı başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalacaktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL