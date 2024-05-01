Binance Kurucusu Zhao'ya 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Binance Kurucusu Zhao'ya 4 Ay Hapis Cezası

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal suçlamasıyla açılan davada 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'deki Seattle Federal Mahkemesi'nde görülen davada savcılar 3 yıl hapis cezası talep etmişti. Zhao'nun avukatları ise müvekkilinin hatasını kabul ederek 5 ay denetimli serbestlik istemişti. Mahkeme, Zhao'ya 4 ay hapis cezası verdi ve Yargıç Richard Jones, yasal düzenlemelere uyulmadığı için eleştiri yaptı.

01.05.2024 05:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal suçlamasıyla açılan davada 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal suçlamasıyla açılan dava kapsamında ABD'deki Seattle Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcıların caydırıcılık açısından emsal oluşturmak adına 3 yıl hapis cezası talep ettiği duruşmada, Zhao'nun avukatları müvekkillerinin hatasını kabul ederek ABD'ye gönüllü olarak geldiğini ve yasal otoritelerle işbirliği yaptığını hatırlatarak 5 ay denetimli serbestlik istedi. Mahkeme Zhao'ya 4 ay hapis cezası verilmesine hükmederken, Yargıç Richard Jones kararın gerekçesi ile ilgili olarak "Yasal düzenlemelere tam olarak uyulduğundan emin olmak için gereken imkanlara, maddi kapasiteye ve insan gücüne sahip olmanıza rağmen bunda başarısız oldunuz" ifadelerini kullandı.

4.3 milyar dolar para cezası verilmişti

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen Kasım ayında ABD'de 4.3 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Binance kurucusu Zhao ise, soruşturmada otoritelerle işbirliği yapmayı kabul etmiş ve ayrıca CEO'luk görevinden ayrılmıştı. Zhao bireysel olarak 50 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul etmişti. - SEATTLE

Kaynak: İHA

Changpeng Zhao, Kripto Para, CEO, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Binance Kurucusu Zhao'ya 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
22:03 Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı
21:52 Esenyurt’taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 05:37:28. #1.11#
SON DAKİKA: Binance Kurucusu Zhao'ya 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement