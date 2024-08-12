Binanın 6. katında çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika
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Binanın 6. katında çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

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Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bulunan bir binanın 6'ıncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları gören karşı komşu 4 ve 5 yaşındaki torunlarını alıp hızlıca aşağı inerken, apartman sakinleri panikle evlerini terk etti.

12.08.2024 13:50  Güncelleme: 13:58
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Binanın 6. katında çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bulunan bir binanın 6'ıncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları gören karşı komşu 4 ve 5 yaşındaki torunlarını alıp hızlıca aşağı inerken, apartman sakinleri panikle evlerini terk etti.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde bulunan Atlas Apartmanı 6'ncı katta yer alan Murat Yıldız'a ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı dairenin karşı komşusu Hasan Levent, itfaiye ekiplerine yangını ihbar etti. İhbar sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Olay hakkında bilgi veren Hasan Levent, "Ev sahibi İstanbul'da, burada oğlu kalıyor. Karşıdaki apartmandan gelip kapımı çaldılar. Açtık kapıyı her yer duman, hemen itfaiyeyi aradım, çocukları aldım, kendimi aşağı attım. Nereden çıktı nasıl çıktı bilmiyorum, içinde kalanlar da bilmiyor. Paniğe kapıldık, iki tane torunum var, 4 ve 5 yaşında. Onları toparlayıp aşağıya indim, apartman da indi" diye konuştu.

Apartmanın 8'nci katında oturan Filiz Şenyurt, uzun yıllardır aynı apartmanda oturmasına rağmen apartmanda ilk kez yangın çıktığını belirtti. Şenyurt, "Yangın, 6'ncı katta çıktı, kapıyı açmamla beraber dumanı hissetim. Hemen balkona çıktım, baktım ki 6'ncı katın balkonundan duman çıkıyor. İtfaiye ekipleri apartman sakinlerinin inmesi için uyarıda bulundu. Klima çalıştığı için evin her yeri kapalı, itfaiye geldikten sonra haberim oldu. Kapıyı açınca boşluk tamamen dumanla dolmuştu, çok şükür büyük bir şey yokmuş. Biz tüm apartman aşağı indik. Yangın öğlen 12'ye doğru çıktı. Yangın çıkan evin 2 kat üstünde oturuyorum, çok kötü hissettim. Uzun yıllardır aynı evde oturuyorum, ilk kez apartmanımda böyle bir yangın çıktı." diye konuştu.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Binanın 6. katında çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika

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