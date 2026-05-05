Bingöl\'de 16 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de emniyet birimlerince son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bu çerçevede son bir haftada yapılan çalışmalarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 6'sına adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüpheli ise serbest bırakmadı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs ise yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplan 5,73 gram esrar maddesi ve 14 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirdi. - BİNGÖL