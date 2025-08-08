Bingöl\'de 2 Aranan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı, Adaklı ve merkez İlçe J.K.lığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 'Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet' suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs ise yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL