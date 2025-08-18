Bingöl'de 29 Firari Yakalandı - Son Dakika
Bingöl'de 29 Firari Yakalandı
18.08.2025 15:38
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 29 aranan kişi yakalanırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bingöl'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, firari olan 29 şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11-18 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 29 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerince asayişin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 7.98 gram metamfetamin, 782 gram esrar maddesi, 19 bin 475 adet kök kenevir, 9 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 36 adet tabanca fişeği ve 42 adet sikke ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 81 bin 170 şahıs sorgulandı. Aranan 28 kişi tespit edilirken, 7 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 17 bin 842 araç denetlenirken bin 496 araca da cezai işlem uygulandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aranması olup da hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşanlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bingöl'ümüzün huzuru için onlara asla yer vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

