Bingöl'de haklarında aramam kararı bulunan 4 kişi yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, kadına karşı tehdit, dolandırıcılık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.
Şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 4 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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