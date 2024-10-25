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Bingöl'de 52 bin dal makaron ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 52 bin 700 dal makaron ve 27,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 23 bin dal boş makaron, 29 bin 700 dal içi dolu makaron ve 27,5 KG açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında ise adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.