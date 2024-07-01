Bingöl'de 69 Bin Araç Denetlendi, 7 Bin 330 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 69 Bin Araç Denetlendi, 7 Bin 330 Araç Cezalandırıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 3 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 69 bin aracın kontrol edildiğini ve 7 bin 330 araca cezai işlem uygulandığını açıkladı. Ayrıca, toplamda 327 bin kişinin sorgulandığı ve aranan bin 851 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Vali Usta, Bingöl'ün daha güvenli ve huzurlu bir kent olması için hemşehrilerin desteğiyle daha iyi sonuçlar elde edileceğini ifade etti.

01.07.2024 20:07
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 3 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 bin aracın denetlendiğini ve 7 bin 330 araca cezai işlem uygulandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Usta, "03 Haziran - 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 113'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 327 bin şahsı sorguladı. Aranan bin 851 şahıs tespit edilerek 24 gözaltı, 11 tutuklama yapıldı. 69 bin 336 araç denetlendi. 7 bin 330 araca cezai işlem uygulanırken 234 araçta trafikten men edildi. Amacımız; hemşehrilerimizin de yardımlarıyla Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Bingöl, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 69 Bin Araç Denetlendi, 7 Bin 330 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 69 Bin Araç Denetlendi, 7 Bin 330 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika
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