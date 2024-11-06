Bingöl\'de 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

3.Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada dere yatağı içerisinde çalılıklar arasına gizlenmiş olarak 7 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL