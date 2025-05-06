Bingöl'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl'de aranan şahısların yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticari Yapmak' suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı. Zanlı yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 7 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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