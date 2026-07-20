Bingöl\'de 7 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen 17 operasyonda 6 bin 905 kök kenevir, 521 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tanınan sürede Türkiye'yi terk etmeyen 3 Mısır uyruklu şahsa ise toplam 61 bin 815 lira idari para cezası uygulandı. - BİNGÖL