Bingöl'de Akıntıya Kapılan Genç Aranıyor - Son Dakika
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Bingöl'de Akıntıya Kapılan Genç Aranıyor

Bingöl\'de Akıntıya Kapılan Genç Aranıyor
16.06.2026 10:56
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'na kapılan Vedat Karabulut'un kaybolma anları görüntülendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'un suya kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gelen Vedat Karabulut (33), suyun karşısına geçmek için Sarım Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Karabulut gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, debisi yüksek ve akıntının yoğun olduğu Sarım Çayı'nda hem su üstünde hem de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Karabulut'un akıntıya kapılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Karabulut'un akıntıda sürüklendiği, arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı fakat başarılı olamadıkları görüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Akıntıya Kapılan Genç Aranıyor - Son Dakika

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