Bingöl'de denetlenen 460 araçtan 260'ına cezai işlem uygulandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-3 Ocak'ta denetim gerçekleştirildi. Toplam 460 araç denetlenirken 260 araç veya sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Araç Denetimi: 260 Ceza Kesildi - Son Dakika
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