Bingöl\'de Arazi Yangını: 4 Personel Dumandan Etkilendi

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Büyüktekören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için büyük mücadele verdi. Yangında yüzlerce dönüm arazi zarar görürken 4 personel ise dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 personele olay yerinde ilk müdahale yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL