Bingöl'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Bingöl'de, Ramazan Bayramı öncesinde güvenlik ve trafik önlemleri artırıldı, 514 personel görevlendirildi.

27.03.2025 16:31
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Bingöl'de bayram öncesi trafik ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmek için alınan tedbirlerin bayram öncesi 26 Mart 2025 tarihinde başlamış olup, bayram sonrası 10 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Vali Usta, "Bu 15 günlük süre zarfında, ilimiz genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla birlikte almış olduğumuz asayiş ve trafik tedbirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum Bu süre zarfında trafik hizmetlerinde 223 personel, asayiş ve diğer görevlerde bin 291 personel olmak üzere toplam bin 514 personel görev alacaktır. Bu personellerden 430'u 78 uygulama noktasında görev yapacaktır. Bunlara ilaveten motorize ekipler kapsamında 34 trafik ekibi ile 96 personel, 148 asayiş ve diğer ekiplerde 531 personel olmak üzere toplam 182 motorize ekipte 627 personel görev ifa edecektir. Ayrıca 16 hava aracı (dron) ve 17 dedektör köpek denetimlerde aktif olarak görev alacaktır. Tüm bu tedbirlerin amacı, Ramazan Bayramının sağlık, huzur ve güven içinde geçirilmesini sağlamaktır. Bu süreçte sadece sizlerden sürat ve emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymanızı trafik işaret ve duyurularına dikkat etmenizi bekliyoruz. Unutmayalım, sevdiklerimize geç kavuşmak hiç kavuşamamaktan daha iyidir. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Güvenli yolculuklar, hayırlı bayramlar" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Bayram İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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