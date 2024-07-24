Bingöl'de Bıçaklı Saldırganın Rahat Tavırları Görüntülendi

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Bingöl'de 2 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırgan olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Madde bağımlısı bir şahıs bıçakla 2 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı. Bıçaklı saldırganın saldırdığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın bıçaklama anındaki rahat tavırları dikkat çekti.

Madde bağımlısı şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BİNGÖL