Bingöl\'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de bir binadaki çatı yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnanlı Mahallesi'ndeki iki katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİNGÖL