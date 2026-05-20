Bingöl\'de Dağda Düşen Şahıs Kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dağlık bir alanda düşerek yaralanan şahıs, ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyü ile Varto ilçesi sınırında yer alan dağlık bölgede meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda düşen şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, şahıs ekipler tarafından ambulansa taşındı. Yaralı şahsın, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. - BİNGÖL