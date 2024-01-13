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Bingöl'de Doğal Gaz Zehirlenmesi: 7 Kişi Taburcu Edildi - Son Dakika
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Bingöl'de Doğal Gaz Zehirlenmesi: 7 Kişi Taburcu Edildi

Bingöl'de küçük sanayi sitesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı zehirlenmede 16 kişi etkilendi. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diyarbakır'a sevk edilen 9 hastanın ise birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor.

Bingöl\'de Doğal Gaz Zehirlenmesi: 7 Kişi Taburcu Edildi
13.01.2024 - 13:53,
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Bingöl'de dün küçük sanayi sitesinde doğal gaz kaynaklı zehirlenen 16 kişiden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Simani Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde bir lokantada doğal gaz kaynaklı zehirlenme meydana geldi. 16 kişiden 9'u Diyarbakır'a sevk edilirken, 7'sinin tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi'nde devam edildi. 7 hasta, bugün yapılan son kontrollerin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'a sevk edilen 9 hastanın ise birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Bingöl, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Doğal Gaz Zehirlenmesi: 7 Kişi Taburcu Edildi - Son Dakika


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