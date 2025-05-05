Bingöl'de Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl\'de Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de jandarma, 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

05.05.2025 14:27
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanması faaliyetleri kapsamında; 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan toplamda 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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