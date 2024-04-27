Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri devam ediyor

Bingöl\'de dron destekli trafik denetimleri devam ediyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde trafik denetimlerini sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde drone destekli denetimler yapılırken, vatandaşlar da emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılıyor.

27.04.2024 11:12
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimler yapan ekipler, vatandaşlar emniyet kemeri ve hız konusunda da uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde; hem trafik güvenliği hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için trafik polislerimiz drone desteği ile denetim ve uygulamalarına aralıksız devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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