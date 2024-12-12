Bingöl'de Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de Düzensiz Göçle Mücadele

Bingöl’de polis 114 yabancı sorguladı, vize ihlali yapan şahıs hakkında işlem uygulandı.

12.12.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de düzensiz göçle mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada 114 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, vize ihlali yapan bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, il geneli düzensiz göç ile mücadeleye yönelik toplam 9 noktada 31 ekip ile uygulama yaptı. Uygulamada, 101 araç kontrol edilirken 569 Türk vatandaşı sorgulandı. 9 park ve bahçe, otogar kontrol edildiği uygulamada aynı zamanda 114 yabancı şahıs sorgulandı. 1 İran uyruklu şahsın vize ihlali yaptığı tespit edilirken şahıs hakkında gerekli idari işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan bir araç sürücüsüne bin 506 TL idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Göçmenler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bingöl, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.