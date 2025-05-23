Bingöl'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 13 noktada 37 ekip 88 personelin katılımıyla düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araçlar sorgulanırken, yolcuların da kimlikleri kontrol edildi.
Uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Huzur Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?