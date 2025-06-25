Bingöl\'de Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli bir araç içerisinde, birbirinden farklı markalar içeren 136 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. 5607 SKM kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL
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