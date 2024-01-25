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Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan 4 Şahıs Yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, 6 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Bingöl\'de Hapis Cezası Bulunan 4 Şahıs Yakalandı
25.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:50
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Bingöl'de haklarında 6 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, emniyet güçlerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, 15-18 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 'TCK 188, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs, 'TCK 188' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası olan şahıs, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs, 'silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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