Bingöl\'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bingöl'de bir şahıs, bir evin bahçesindeki masa üzerinde duran paraları çalıp kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, bahçesinde masa üzerinde duran 180 Sterlin ve 2 bin 10 lirayı çalan şahsın kimliği tespit edildi. Şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BİNGÖL