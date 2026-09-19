Bingöl\'de iki otomobil çarpıştı, Yenişehir Mahallesi\'ndeki kazada 4 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı, Yenişehir Mahallesi'ndeki kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ve UMKE ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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