Bingöl'de jandarma haftada 19 bin 314 kök kenevir, 4 kilo 757 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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Bingöl'de jandarma haftada 19 bin 314 kök kenevir, 4 kilo 757 gram esrar ele geçirdi

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Bingöl\'de jandarma haftada 19 bin 314 kök kenevir, 4 kilo 757 gram esrar ele geçirdi
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Bingöl'de jandarmanın 11-18 Eylül 2026 arasındaki bir haftalık çalışmasında 19 bin 314 kök kenevir/skunk bitkisi ve 4 kilo 757 gram esrar ele geçirildi. Aynı dönemde 31 olaya müdahale edildi, 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 zanlı tutuklandı.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmada, 19 bin 314 kök kenevir bitkisi ve 4 kilo 757 gram esrar maddesi ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli ise yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından 11 - 18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmada toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Aynı tarihler arasında Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ise 31 olaya müdahale edildiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda 19 bin 314 kök Kenevir/Skunk Bitkisi, 4 kilo 757gram esrar maddesi başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Öte yandan 2 Afganistan ve 1 Mısır uyruklu şahsa, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları gerekçesiyle toplam 123 bin 723 TL idari para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 35 şüphelinin yakalandığı ve haklarında gerekli adli işlemlere başlandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de jandarma haftada 19 bin 314 kök kenevir, 4 kilo 757 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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